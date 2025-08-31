Nyheter
Anna-Karin Hatt (C): ”Alla präster bör vara beredda att viga samkönade par”
Centerpartiets partiledare i stor Dagenintervju: Vi är i kyrkopolitiken för att stanna.
Anna-Karin Hatt, partiledare för Centerpartiet
Jacob Zetterman
Anna-Karin Hatt, partiledare för Centerpartiet, berättar för Dagen att Svenska kyrkan betytt mycket för henne i olika skeden i livet. Nu är hon redo att försvara partiets åsikter i det stundande kyrkovalet, bland annat kravet att alla präster måste vara villiga att viga samkönade par, även om det går emot deras personliga övertygelse.