Adventisterna nekas statsbidrag – tvingas lämna ekumeniskt samarbete

Missionssekreteraren till Dagen: Vi delas in i ett A- och B-lag.

Många frikyrkor är engagerade i sjukhuskyrkor. Nu blir det ekumeniska samarbetet lidande när församlingar som tillhör trossamfund som inte är statsbidragsberättigade måste hoppa av. Bilden: Rainer Refsbäck, Sjundedagsadventistsamfundet.
Johannes Ottestig
Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Adventistsamfundet har för få betjänade personer för att få statsbidrag. Nu riskerar samfundet att behöva lämna samarbeten med andra kyrkor för att inte bidrag till ekumeniska verksamheter ska stoppas.

