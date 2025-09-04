Nyheter
Adventisterna nekas statsbidrag – tvingas lämna ekumeniskt samarbete
Missionssekreteraren till Dagen: Vi delas in i ett A- och B-lag.
Många frikyrkor är engagerade i sjukhuskyrkor. Nu blir det ekumeniska samarbetet lidande när församlingar som tillhör trossamfund som inte är statsbidragsberättigade måste hoppa av. Bilden: Rainer Refsbäck, Sjundedagsadventistsamfundet.
Natanael Gindemo
Adventistsamfundet har för få betjänade personer för att få statsbidrag. Nu riskerar samfundet att behöva lämna samarbeten med andra kyrkor för att inte bidrag till ekumeniska verksamheter ska stoppas.