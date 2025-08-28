Nu är tidningen Dagens valkompass till kyrkovalet här

Kyrkovalet Den 21 september är det kyrkoval, Svenska kyrkans interna val. Här kan du göra ett test för att se vilka nomineringsgrupper du ligger närmast.

Vet du inte vad du ska rösta på i kyrkovalet, eller är nyfiken på de olika nomineringsgrupperna ståndpunkter? Nu kan du göra Dagens kyrkovalskompass.

Nu är det dags igen, att hitta rätt bland Fisk och Visk och de övriga nomineringsgrupperna som ställer upp i kyrkovalet.

För tredje kyrkovalet i rad erbjuder tidningen Dagen en unik valkompass, ett hjälpmedel för den som behöver lite hjälp på traven.

– Vi tycker att det är viktigt att de som ska rösta i kyrkovalet gör det utifrån så bra kunskapsnivå som möjligt, säger Felicia Ferreira, chefredaktör på Dagen.

– Vår förhoppning är att den här kompassen ska kunna spela en viktig roll och vi tror att den också behövs. Kyrkovalet är ett tillfälle för medlemmarna att påverka, inte bara i frågor om tro och kyrkans inre liv, utan också i hur kyrkan tar ansvar i samhället.

Ta ställning till 20 påståenden

Kompassen består av 20 påståenden och efter att ha tagit ställning till dem får du ett svar på vilken nomineringsgrupp du står närmast i valet till kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Frågorna är framtagna utifrån vad som diskuterats tidigare på kyrkomötet, samt är frågor som de berörda grupperna själva lyft inför valet. De har också varit delaktiga i att ta fram kompassen genom att ha tagit ställning till de 20 påståenden som finns med.

Efter att ha gjort valkompassen erbjuds du också en kort bakgrund om de 12 nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkomötet.

– Det bästa är så klart att läsa på så mycket som möjligt innan man röstar i kyrkovalet. Använd vår kompass som ett riktmärke, men ta dig gärna tid att läsa vidare om respektive nomineringsgrupp, tipsar Felicia Ferreira.

Kyrkovalet hålls den 21 september och Dagens kyrkovalskompass riktar enbart in sig på valet till kyrkomötet, inte till de lokala valen till stift och församling/pastorat.

