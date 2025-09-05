Nyheter

Lovsångsgudstjänst stack ut på Ekumeniska veckan

SKR:s Sofia Camnerin: Fantastiskt fint, och starkt i Storkyrkan.

Ekumeniskt firande i Filadelfiakyrkan. Sofia Camnerin i svart, trea från höger. Med ortodoxa och katolska kyrkoledare på vänster sida, samt ärkebiskop Martin Modéus och Karin Wiborn från Equmeniakyrkan längst till höger.
Thomas Österberg
Reporter
Publicerad

4 000 bullar gick åt vid fredsfestivalen under Ekumeniska veckan. Sveriges kristna råds Sofia Camnerin försöker nu samla ihop intrycken. Lovsångsgudstjänsten i Storkyrkan sticker ut, säger hon.

