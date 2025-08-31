Nyheter
”Målet med Kaleo är att samla kristna ungdomar och deras vänner”
Fullt upp för projektledarna inför höstens stora EFK-festival i Stockholmsförorten Alby: "Vi skulle vilja se mer kreativitet och mer skaparglädje."
Ungdomsfestivalen Kaleo i Alby. Bild från den första festivalen 2024.
Thomas Österberg
Andra upplagan av festivalen Kaleo går under hösten av stapeln i Stockholmsförorten Alby. Evangeliska frikyrkans projektledare är nöjda med förra årets festival, men jobbar nu intensivt för att vässa innehållet ytterligare.