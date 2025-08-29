Nyheter

Lärare avskedades från svenskkyrklig folkhögskola: Fallet prövas i domstol

Lärarfack anser att Darko Marić avskedades utan laga grund - protesterade bland annat mot skolans Pride-flaggning

Kapellet på Hjo Folkhögskola, som ligger vid Vätterns västra strand.
Eva Janzon
Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Arbetsdomstolen prövar just nu avskedandet av en lärare, Darko Marić, som varit anställd vid Hjo folkhögskola sedan 2007. Skolan har Skara stift i Svenska kyrkan som huvudman och i dag fredag inleder Arbetsdomstolen sina förhandlingar i målet.

