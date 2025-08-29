Nyheter
Lärare avskedades från svenskkyrklig folkhögskola: Fallet prövas i domstol
Lärarfack anser att Darko Marić avskedades utan laga grund - protesterade bland annat mot skolans Pride-flaggning
Kapellet på Hjo Folkhögskola, som ligger vid Vätterns västra strand.
Ingemar Isaksson/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons
Arbetsdomstolen prövar just nu avskedandet av en lärare, Darko Marić, som varit anställd vid Hjo folkhögskola sedan 2007. Skolan har Skara stift i Svenska kyrkan som huvudman och i dag fredag inleder Arbetsdomstolen sina förhandlingar i målet.