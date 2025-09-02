Nyheter
Lärare i förlikning med Svenska kyrkans folkhögskola: Avskedande dras tillbaka
Läraren ifrågasatte skolans regnbågsflagga och hbtq-arbete • "Långvarigt samarbetsproblem" enligt Folkhögskolan i Hjo • Ska nu betala 1,7 miljoner kronor till tidigare anställda Darko Marić.
Folkhögskolan i Hjo ska nu betala 1,7 miljoner kronor till tidigare anställda Darko Marić.
Henrik Montgomery / TT & Privat
Hjos folkhögskola återtar avskedandet av läraren Darko Marić. Den tidigare anställde får inte tillbaka arbetet, men ersätts med 1,7 miljoner kronor. Det framgår av ett förlikningsavtal i Arbetsdomstolen.