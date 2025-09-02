Nyheter

Lärare i förlikning med Svenska kyrkans folkhögskola: Avskedande dras tillbaka

Läraren ifrågasatte skolans regnbågsflagga och hbtq-arbete • "Långvarigt samarbetsproblem" enligt Folkhögskolan i Hjo • Ska nu betala 1,7 miljoner kronor till  tidigare anställda Darko Marić.

Folkhögskolan i Hjo ska nu betala 1,7 miljoner kronor till tidigare anställda Darko Marić.
Hjos folkhögskola återtar avskedandet av läraren Darko Marić. Den tidigare anställde får inte tillbaka arbetet, men ersätts med 1,7 miljoner kronor. Det framgår av ett förlikningsavtal i Arbetsdomstolen.

