Palestinska bibelsällskapets ledare vädjar för kristna minoriteten i Gaza

Nashat Filmon på Sverigebesök hos PMU efterlyser medlidande i handling från kyrkorna

Nashat Filmon är direktor för Palestinska bibelsällskapet som arbetar på Västbanken och i Gaza.
Thomas Österberg
Reporter
Publicerad

Palestinierna i Gaza är utsatta för ett dubbelt förtryck, av både muslimska extrema fundamentalister och av den israeliska krigsmakten, säger Nashat Filmon, ledare för Palestinska bibelsällskapet i en intervju med Dagen. Han efterlyser de svenska kyrkornas ”profetiska röst” för att ge tillbaka friheten till oskyldigt drabbade i kriget.

