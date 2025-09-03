Palestinska bibelsällskapets ledare vädjar för kristna minoriteten i Gaza
Nashat Filmon på Sverigebesök hos PMU efterlyser medlidande i handling från kyrkorna
Nashat Filmon är direktor för Palestinska bibelsällskapet som arbetar på Västbanken och i Gaza.
Thomas Österberg
Palestinierna i Gaza är utsatta för ett dubbelt förtryck,
av både muslimska extrema fundamentalister och av den israeliska krigsmakten, säger
Nashat Filmon, ledare för Palestinska bibelsällskapet i en intervju med Dagen. Han
efterlyser de svenska kyrkornas ”profetiska röst” för att ge tillbaka friheten
till oskyldigt drabbade i kriget.