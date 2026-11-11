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Trossamfund granskas efter uppgifter om månggifte
Uppdrag granskning: Imamer i Sverige har erbjudit män månggifte
Magnus Jägerskog, generaldirektör för MUCF, säger att myndigheten inlett en särskild granskning efter uppgifter om månggifte vid trossamfund med statliga bidrag i SVT:s Uppdrag granskning. Arkivbild.
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Imamer vid stora moskéer i Sverige har erbjudit män hjälp med att ingå månggifte, enligt Uppdrag granskning i SVT. Detta trots att månggifte inte är tillåtet i Sverige. Uppgifterna har fått Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att inleda en granskning.