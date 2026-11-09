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En miljon underskrifter till stöd för förföljda kristna i Afrika
Open Doors globala namninsamling i mål • ”En enorm bedrift”
Manifestation till stöd för kristna i Nigeria, efter att minst 140 människor dödats i en attack mot kristna byar i delstaten Plateau på julafton 2023.
Sunday Alamba
Våldet mot kristna i länderna söder om Sahara är större än i någon annan region i världen. Det uppmärksammade Open Doors med en stor global kampanj, som har fått in en miljon underskrifter från 200 länder.