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Muslimer på Gotland blir ägare till moské – i tidigare baptistkyrka
Fastigheten är såld, men muslimska församlingen har ännu inte hela köpesumman
Gotlands muslimska församling köper IOGT:s nykterhetshus i Visby, tidigare baptistkyrka, i syfte att göra lokalerna till moské.
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Gotlands muslimska församling köper IOGT:s nykterhetshus i Visby, tidigare baptistkyrka, i syfte att göra lokalerna till moské. Men det återstår att samla ihop hela köpesumman för att kunna fullfölja planerna.