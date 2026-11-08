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Muslimer på Gotland blir ägare till moské – i tidigare baptistkyrka

Fastigheten är såld, men muslimska församlingen har ännu inte hela köpesumman

Gotlands muslimska församling köper IOGT:s nykterhetshus i Visby, tidigare baptistkyrka, i syfte att göra lokalerna till moské.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
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Gotlands muslimska församling köper IOGT:s nykterhetshus i Visby, tidigare baptistkyrka, i syfte att göra lokalerna till moské. Men det återstår att samla ihop hela köpesumman för att kunna fullfölja planerna.

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