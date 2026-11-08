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Volontärer i Pingst märker av ökad öppenhet kring kristna tron
Ideella ledare från församlingar i Mellansverige samlades i Västerås
Unga ledare från Avesta på volontärdagen i Västerås. Rozalin Jerjes, Elsa Anhage och Nftaliem Okbagabr.
Thomas Österberg
De ideella ledarna i pingstförsamlingarna känner igen sig i påståendet att fler än tidigare dras till Jesus, den kristna tron och dyker upp i kyrkorna. Dagen pratade med några av de volontärer från Mellansverige som i lördags samlades till Pingst ledare i Västerås.