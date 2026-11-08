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Så röstade Centrum­kyrkan i Sundbyberg om samfundsanslutning 

Föreståndare Anton Ahlmark: Det var högt till tak under mötet 

Centrumkyrkan i Sundbyberg, exteriör. Infälld bild på Anton Ahlmark.
Centrumkyrkan i Sundbyberg har röstat i samfundsfrågan. Anton Ahlmark, en av föreståndarna, kommenterar resultatet.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
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Frikyrkoförsamlingen Centrumkyrkan i Sundbyberg  kommer framöver att ansöka om dubbel­anslutning till både Equmeniakyrkan och Evangeliska frikyrkan. Det står klart efter en omröstning i församlingen, som fram tills nu varit fristående från samfundsanslutning.

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