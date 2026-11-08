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Så röstade Centrumkyrkan i Sundbyberg om samfundsanslutning
Föreståndare Anton Ahlmark: Det var högt till tak under mötet
Centrumkyrkan i Sundbyberg har röstat i samfundsfrågan. Anton Ahlmark, en av föreståndarna, kommenterar resultatet.
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Frikyrkoförsamlingen Centrumkyrkan i Sundbyberg kommer framöver att ansöka om dubbelanslutning till både Equmeniakyrkan och Evangeliska frikyrkan. Det står klart efter en omröstning i församlingen, som fram tills nu varit fristående från samfundsanslutning.