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Kristna i Finland med traditionell bibelsyn startar gemensamt förbund
Vill bland annat att få fram nya präster till församlingar som inte accepterar kvinnliga präster
Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare för Laestadianernas fridsföreningars förbund, undertecknar avtalet som innebär det formella grundandet av Förbundet Kyrkfolket. Bakom honom står Tom Säilä, Daniel Nummela, Lauri Vartiainen, Timo Laato och Albert Häggblom som representerar de andra medlemsorganisationerna.
Martti Pyykönen/SLEY
Väckelserörelser i Finland – däribland laestadianerna – känner sig utmanövrerade av den evangelisk-lutherska kyrkan i landet, som de tillhör. Nu har en gemensam organisation för kristna med en traditionell bibelsyn grundats.