”V kommer inte att få inflytande i områdena där de är toxiska”

Vilken sida av politiken är mest toxisk, är det till höger eller vänster de största problemen finns? Frågan dyker upp i Dagens Valspecial, där Felicia Ferreira och Erik Helmerson från Dagen pratar tro och politik med kyrko­historikern Joel Halldorf och Timbros Catarina Starfeldt.

Vad handlar valet egentligen om? Frågan ställs av ledarskribent Erik Helmerson i inledningen i Dagens valspecial. Han svarar själv på sin fråga, det viktigaste i valet är regeringsfrågan.

– Det är på sätt och viss tråkigt, konstaterar Erik Helmerson.

Men han landar ändå i att vem som ska styra, vilka partier som får vara med och vilka som ska bli de nya statsråden trumfar det mesta.

Frågan har så här tätt inpå valet också blivit extra intressant, eftersom opinions­mätningarna pekar mot att valet kan bli jämnt. Erik Helmerson konstaterar att många hade tagit ut valresultatet i förskott, med en seger för den rödgröna oppositionen.

– Spänningen skulle börja dagen efter valet, vid regeringsbildningen.

Nu är det inte lägre så, vi har några dramatiska dagar framför oss, och därför gäller det också att syna de olika regeringsalternativen.

Har misslyckats

Joel Halldorf hade med sig ett budskap.

– Valet handlar mycket om SD:s inflytande över Tidöpartierna, sa han.

I valrörelsen har Joel Halldorf varit tydlig med att han ogillar Tidöpartiernas migrationspolitik, och här i Dagens valspecial argumenterar han för att borgerligheten har misslyckats eftersom M, KD och L hela tiden tvingats retirera när SD flyttar fram sina positioner.

– Så väljarnas viktigaste uppdrag blir att dra gränsen för den höger­nationalistiska rörelsen som SD eldar på, sa Joel Halldorf, som drömde om en borgerlighet som hittade tillbaka till sin identitet.

Flesta nöjda

Catarina Starfeldt, som via sin plattform på Timbro står på högersidan av politiken, höll inte med.

– Jag tror att de flesta i de mer klassiskt borgerliga partierna är nöjda med den kursomläggning som har gjorts, sa hon.

– Däremot har man varit ganska dålig på att förklarar vad som är en eftergift i ett regeringssamarbete och var man satt ned foten – var man dragit sina röda linjer.

Men att de borgerliga partierna fått vika ned sig stup i kvarten, vilket Joel Halldorf menade, höll hon inte med om.

Joel Halldorf, Catarina Starfelt, Erik Helmerson och Felicia Ferreira diskuterar politik i Dagens Valspecial inför riksdagsvalet. Natanael Gindemo

Toxiska inslag

Men att det finns en viss problematik med de båda ytterkantspartierna var de båda ändå överens om, och V respektive SD hamnade i fokus lite senare under samtalet.

Joel Halldorf argumenterade för att SD just nu korrumperar borgerligheten och att Tidöalliansen därför måste brytas upp.

Följdfrågan blir då vilken roll Vänsterpartiet spelar på den andra sidan?

– Jag kan se att det finns toxiska inslag i Vänsterpartiet, med Hamaskramare och antisemitismen som bubblar upp, sa Joel Halldorf.

Men eftersom partiledningen hela tiden tar avstånd från det här och fördömer och utesluter olämpliga kandidater så tänker han att de här problemen går att ta itu med, inte minst i en kommande regeringsförhandling.

– Jag ser att de snarare kommer att driva gratis tandvård, de kommer inte att få inflytande i områdena där de är toxiska. Det är skillnaden mot Sverige­demokraterna.

Lika problematiska

Det här var ett resonemang som Erik Helmerson inte kunde köpa hur enkelt som helst, i stället drog han en snabb historik över Vänsterpartiets inte helt oproblematiska historia, som landade i att det en vecka före valet ploppar upp hundratals vänsterpartister som delar tydliga antisemitiska budskap. Dessutom högt uppsatta politiker som har skickat öppna hyllningar till palestinska terrorister.

– Och Joel, det här du säger om att Vänsterpartiet egentligen mest bara vill ha gratis tandvård, man hör ofta det. Sverigedemokraterna, de är onda på riktigt och Vänsterpartiet vill att alla ska kunna gå till tandläkaren.

Men Erik Helmerson ville påpeka att även SD i sitt partiprogram har frågor som är jättetrevliga, precis som man kan hitta sådana saker i Vänsterpartiets.

Erik Helmerson menade att de problem som tornat upp sig i Vänsterpartiet mycket väl matchar de som finns i SD, vilket gör att valet mellan de olika regeringsalternativen inte alls är så lätt.

– Det är komplext uppfattar jag att ni tycker, summerade moderatorn i samtalet, Felicia Ferreira.

Men vilken sida som är mest toxisk, vilket regeringsalternativ som är mest rimligt, det rådde det skilda åsikter om, vilket också framkommer för den som ser samtalet i sin helhet på Dagen.se.