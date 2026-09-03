Podd | Dagens föräldrar

Dagens människa: Fredrik Strage

Daniel Wistrand och Malin Aronsson möter författaren, poddaren och musikjournalisten Fredrik Strage

Daniel Wistrand
Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör
Malin Aronsson Reporter på Livsstil och poddredaktör
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Fakta: Dagens föräldrar

  • Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.
  • I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.
  • Podden utkommer varje onsdag.
  • Lyssna på alla avsnitt på  Dagen.se/dagensforaldrarSpotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.


I avsnitt 239 möter vi författaren och musikjournalisten Fredrik Strage i ett samtal om Gud, musik och hur tv-serien Southpark format mycket av hans tankar om tro.

Lyssna på avsnittet:

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