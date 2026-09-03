Podd | Dagens föräldrar
Dagens människa: Fredrik Strage
Daniel Wistrand och Malin Aronsson möter författaren, poddaren och musikjournalisten Fredrik Strage
Fakta: Dagens föräldrar
- Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.
- I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.
- Podden utkommer varje onsdag.
- Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensforaldrar, Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.
I avsnitt 239 möter vi författaren och musikjournalisten Fredrik Strage i ett samtal om Gud, musik och hur tv-serien Southpark format mycket av hans tankar om tro.