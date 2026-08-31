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Regnet kunde inte stoppa lovsången när CeCe Winans spelade i Örebro
Josefina Gniste fick möta sin förebild • ”Det händer något när vi lovsjunger tillsammans i enhet”
Sångerskan och låtskrivaren Josefina Gniste fick möta förebilden CeCe Winans efter Winans regniga men välbesökta Sverigebesök i Örebro.
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Lovsångsikonen CeCe Winans gästade under söndagskvällen ett välbesökt, men regnigt Gustavsvik i Örebro. I publiken fanns bland annat svenska lovsångsartisten Josefina Gniste, som fick ett eget möte med förebilden Winans.