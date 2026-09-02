Kultur | Mitt bokliv

Josefin de Gregorio: Jag blev så glad när jag förstod att Narnia handlar om Jesus

Litteraturvetaren och författaren svarar på frågor om läsning i serien ”Mitt bokliv”

”Ingen annan bok kan mäta sig med Bibeln, den är mitt rättesnöre”, säger Josefin de Gregorio.
Malina Abrahamsson Reporter
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Josefin de Gregorio är litteraturvetare och författare. Hennes senaste bok Försvinnandet kom 2023. I serien ”Mitt bokliv” nämner hon sina favoritförfattare och berättar om vilken bok som fick henne att börja plugga utomlands.

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