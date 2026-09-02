Kultur | Mitt bokliv
Josefin de Gregorio: Jag blev så glad när jag förstod att Narnia handlar om Jesus
Litteraturvetaren och författaren svarar på frågor om läsning i serien ”Mitt bokliv”
”Ingen annan bok kan mäta sig med Bibeln, den är mitt rättesnöre”, säger Josefin de Gregorio.
Amanda Lindgren
Josefin de Gregorio är litteraturvetare och författare. Hennes senaste bok Försvinnandet kom 2023. I serien ”Mitt bokliv” nämner hon sina favoritförfattare och berättar om vilken bok som fick henne att börja plugga utomlands.