Debatt | Politik och församling

En är vänsterpartist och en SD:are – ändå är vi vänner

Något går sönder när motståndaren inte längre bara uppfattas ha fel, utan börjar betraktas som moraliskt oren, farlig eller omöjlig att dela andlig gemenskap med, skriver PO Flodström (V) och Julia Kronlid (SD).