Debatt | Politik och församling

En är vänsterpartist och en SD:are – ändå är vi vänner

Något går sönder när motståndaren inte längre bara uppfattas ha fel, utan börjar betraktas som moraliskt oren, farlig eller omöjlig att dela andlig gemenskap med, skriver PO Flodström (V) och Julia Kronlid (SD).

Kyrkans djupaste lojalitet ligger inte i någon partibeteckning, utan i Kristus, som kallat oss att älska, tjäna och bära varandra – också när vi röstar olika, skriver Julia Kronlid (SD) och PO Flodström (V).
P-O Flodström P-O Flodström kandidat kommunfullmäktige/Sveriges riksdag Vänsterpartiet
Julia Kronlid Julia Kronlid kandidat kommunfullmäktige/Sveriges riksdag Sverigedomokraterna
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Är politiskt engagemang i församlingen en välsignelse eller förbannelse? Frågan kan låta tillspetsad. Särskilt för oss som tror att demokratin behöver människor som vågar engagera sig; kristna som inte drar sig undan samhället, utan går in i partiföreningar, civilsamhälle, debatt och vardagens samtal för att betjäna det gemensamma bästa.

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