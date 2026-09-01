Debatt | ledarskap

Kyrkan kan vara en ledarfabrik för samhället

Vi bör vara frimodiga eftersom vi har mycket att bidra med till samhället, också i skapandet av ledartalanger, skriver Hermund Adler Haaland

Stiliserat foto av pappersbåtar på ett golv. Infälld bild på debattören Hermund Adler Haaland.
Samhällsledarna finns förstås inte bara inom våra sammanhang. Men precis som annat ideellt barn- och ungdomsarbete har vi unika möjligheter att ge unga ansvar och vägledning, skriver Hermund Adler Haaland.
Hermund Adler Haaland Hermund Adler Haaland Högskolelektor vid Hauge School of Management och ledare för tankesmedjan Zebr Instute
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Precis som musikbranschen är full av musiker med kristen bakgrund kan kyrkan också utrusta bra samhällsledare. Det är inte dumt i en tid när det ropas efter just det – bättre ledare.

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