Debatt | ledarskap
Kyrkan kan vara en ledarfabrik för samhället
Vi bör vara frimodiga eftersom vi har mycket att bidra med till samhället, också i skapandet av ledartalanger, skriver Hermund Adler Haaland
Samhällsledarna finns förstås inte bara inom våra sammanhang. Men precis som annat ideellt barn- och ungdomsarbete har vi unika möjligheter att ge unga ansvar och vägledning, skriver Hermund Adler Haaland.
KOBU Agency
Precis som musikbranschen är full av musiker med kristen bakgrund kan kyrkan också utrusta bra samhällsledare. Det är inte dumt i en tid när det ropas efter just det – bättre ledare.