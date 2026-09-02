Debatt | kristna väljare

Sedan när blev valsedeln en bekännelsefråga?

Jesus tillhör inte högern. Jesus tillhör inte vänstern. Det är vi som tillhör honom, skriver Elia Guselius (KDU).

Hand släpper valkuvert i röstlåda. Infälld bild på debattören Elia Guselius.
En Jesus som håller med mig om precis allt är nämligen med största sannolikhet en Jesus jag själv skapat, skriver Elia Guselius (KDU).
Elia Guselius Elia Guselius Distriktsordförande KDU Dalarna och student vid Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT)
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Prästen och teologen Anna Karin Hammar uttrycker i en intervju i Dagen att höstens val utgör en så kallad status confessionis – en bekännelsesituation för kyrkan och kristna. Hon menar att det är oförenligt med kyrkans bekännelse att rösta på något av Tidöpartierna. Med hennes egna ord: ”Ingen kan rösta på Tidösamarbetet och samtidigt bejaka kyrkans bekännelse till människovärdet och skapelsens helighet.”

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