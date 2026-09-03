Måste vi verkligen välja mellan änkan och främlingen, Ulf Kristersson?

I Moderaternas valkampanj ställs äldreomsorgen mot biståndet. Partiledaren Ulf Kristersson (M) förklarar att budgetarbetet innebär prioriteringar, när han intervjuas i sin turnébuss av Dagens Jacob Zetterman. Natanael Gindemo

Esther Flores Sedman: Prioriteringen mellan äldreomsorg och bistånd är inte så enkel som kampanjen ger sken av

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

”Vad väljer du?” frågar Moderaterna i sin valkampanj och ställer sedan väljarkåren inför två alternativ: ”22 miljarder i höjt bistånd eller mer pengar till svensk äldreomsorg?” Det retoriska greppet är effektivt. Änkan eller främlingen?

I vår partiledarintervju tonar Ulf Kristersson ned budskapet och förklarar att resurserna inte är oändliga och att man ”i en budgetprocess måste sätta grupper mot varandra”.

Sedan regeringen tillträdde 2022 har svensk ekonomi börjat återhämta sig. BNP ligger över EU-genomsnittet och bedöms fortsätta växa även nästa år. Regeringen har samtidigt gjort tydliga politiska prioriteringar på andra områden, inte minst genom krafttag mot gängvåldet och den organiserade brottsligheten. Det visar att det går att göra prioriteringar när det behövs. Då blir frågan varför just äldreomsorgen och biståndet måste ställas mot varandra.

Kampanjen ger nu intryck av att valet står mellan att föra över 22 biståndsmiljarder till kommunerna eller ta resurser från äldreomsorgen för att hjälpa människor utomlands. Men siffran bygger på Moderaternas beräkning av vad det skulle kosta att återinföra enprocentsmålet för biståndet. Dessutom ger jämförelsen en förenklad bild av hur offentliga medel faktiskt fördelas. Äldreomsorgen finansieras, precis som skolan, barnomsorgen och sjukvården, i huvudsak av kommunalskatten. Biståndet å sin sida får finansiering via statsbudgeten.

Samtidigt som kampanjen ställer äldreomsorg och bistånd mot varandra har regeringen i årets budget genomfört skattesänkningar på omkring 50 miljarder kronor. Om syftet, som Ulf Kristersson beskriver det, är att tydliggöra politiska prioriteringar hade det varit minst lika relevant att synliggöra avvägningen mellan äldreomsorgen och skattesänkningarna.

”Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra”. Matteusevangeliet 23:23

När Kristersson i intervjun gör en poäng av att också äldrevården är viktig för kyrkorna så har han helt rätt. Uppmaningen att ge särskild omsorg till både änkan och främlingen, liksom till den faderlöse, återkommer gång på gång – och tillsammans – genom hela Bibeln.

Frågar man Jesus vad som är viktigast i lagen svarar han ”rättvisa, barmhärtighet, trohet”. Då har han redan förutsatt att åhörarna gett tiondet. En kristen värdering i sammanhanget skulle kunna konkretiseras av det Jesus säger direkt efteråt: ”Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra.”