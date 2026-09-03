Podd | Dagens människa

Fredrik Strage: Därför blir mina texter bättre när jag citerar Bibeln

Daniel Wistrand och Malin Aronsson möter författaren, poddaren och musikjournalisten Fredrik Strage

Daniel Wistrand
Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör
Malin Aronsson Reporter på Livsstil och poddredaktör
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Fakta: Dagens människa

  • Dagens människa är en intervju­podd från Dagen, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

  • Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensmanniska,  SpotifyApple Podcaster eller där poddar finns.

I avsnitt 239 möter vi författaren och musikjournalisten Fredrik Strage i ett samtal om Gud, musik och hur tv-serien South Park format mycket av hans tankar om tro.

Lyssna på avsnittet:

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