Fredrik Strage: Därför blir mina texter bättre när jag citerar Bibeln

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Podd | Dagens människa
Daniel Wistrand och Malin Aronsson möter författaren, poddaren och musikjournalisten Fredrik Strage
Dagens människa är en intervjupodd från Dagen, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.
Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensmanniska, Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.
I avsnitt 239 möter vi författaren och musikjournalisten Fredrik Strage i ett samtal om Gud, musik och hur tv-serien South Park format mycket av hans tankar om tro.