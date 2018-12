S:ta Clara kyrka är helt beroende av frivilliga gåvor för att kunna hjälpa de tusentals tilltufsade människor som de möter varje vecka.

Det är en iskall förmiddag i december. Klockan är strax efter halv tio och genom S:ta Clara kyrkas dörrar strömmar över hundra hemlösa, nyfattiga och svårt utsatta människor, gamla som unga. De är här för att mätta magen, få lite värme och för att få uppleva gemenskap.

Det här är ingen engångssatsning av kyrkan, som är belägen ett stenkast från Centralen i Stockholm – det är en del av församlingens dagliga verksamhet sedan decennier tillbaka. En verksamhet som räddat och mättat en mängd människor som upplevt materiell och andlig törst. Och gett dem nytt liv.

För många är S:ta Clara kyrkas arbete, till exempel den dagliga kaffeutdelningen på Plattan, omsorgen om de prostituerade på Malmskillnadsgatan varje fredagsnatt och den nattöppna kyrkan under vintern, välkänt. Ända sedan den där vinterdagen 1989, då prästen Carl-Erik Sahlberg kom till den då nedläggningshotade kyrkan och började sträcka ut sina händer till de tilltufsade, som han själv beskriver dem, utanför kyrkdörrarna – och bestämde sig för att inte tumma på bönen har S:ta Clara varit ett föredöme för många.

I tre decennier har man bett minst tre gånger om dagen och varje vecka mött tusentals utsatta människor med mat, hopp och hjälp till vägen mot ett bättre liv.

Historien beskrivs ofta som ”Miraklet S:ta Clara”, vilket både har skildrats i tv-dokumentärer, belönats med medaljer från Kungen och beskrivits av Carl-Erik själv i boken med samma namn.

Men vad få vet om är att all verksamhet bedrivs enbart av gåvor. S:ta Clara kyrka är nämligen en fristående församling i samarbete med EFS och får inte ta del av kyrkoavgiften, därför måste allt förutom lokalen finansieras med frivilliga gåvor. Samtidigt växer behovet av hjälp till utsatta i Stockholm. För människorna i S:ta Clara är det en stor utmaning.

– Budgeten går inte ihop just nu, med de ökade kostnaderna för 2019 behöver vi se över hur vi ska upprätthålla och utveckla vår verksamhet. Det känns i hjärtat när vi tänker på alla som just nu behöver vår nattöppna kyrka och vilka konsekvenser detta skulle kunna få om vi skulle tvingas skära ner i vår diakonala verksamhet, säger Mats Nyholm, director i S: ta Clara.



I dag är det inte bara människor med missbruksproblematik eller psykisk sjukdom som hamnar i hemlöshet utan även grupper med låg inkomst, däribland barnfamiljer. I Stockholms stad är över 700 barn ”officiellt” hemlösa, då är inte barn till papperslösa och EU-migranter inräknade – mörkertalet är stort.

I denna kyliga tid där de utsattas behov i samhället inte bara är stort – det är alarmerande – vill S:ta Clara kyrka fortsätta vara den värmande och räddande handen. Därför startar man nu kampanjen #claravintern, för att bland annat kunna bedriva ”Nattöppen kyrka” där hemlösa kan övernatta i kyrkan.

– Vi märker ökade behov bland annat i samband med nattöppen kyrka, där vi nu har full beläggning. Den dagliga omsorgen om det här området, som till exempel matutdelning, betyder så mycket för medmänniskan, säger Mats Nyholm.



Det är en vintersolig söndagsförmiddag. Klockan ska snart slå elva och det strömmar in människor till det vackra kyrkorummet. I bänkarna samsas vanliga Svenssons, invandrare, kostymklädda män och finklädda kvinnor, hipsterungdomar, ensamstående, småbarnsfamiljer, singlar, unga vuxna, nyskilda, hemlösa och människor med missbruksproblematik. Någon står och lyfter händerna i skyn, någon sitter nedböjd i bön och någon kanske sover.

Men efter att Mats Nyholm predikat och det blir nattvardsgång går denna saliga blandning av människor, välbärgade såväl som tilltufsade, fram för att böja knä tillsammans vid altaret. Och det är då man förstår varför S:ta Clara kyrka fått epitetet ”mirakel”.