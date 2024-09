Vad är det egentligen Reinhard Bonnke försöker bevisa?

Tidningen Dagen har försökt analysera Peter Ljunggrens sammanklippta PR-bilder från massmöten utomlands. Det är bra att vi får veta när sådana fel begåtts, men jag tycker att vi måste gå ett steg längre och ifrågasätta den här typen av information även om den skulle vara sann. Kan vi tänka oss att Jesus skulle ha gjort motsvarande PR av de synbara framgångar han kunde pekat på? I stället försökte han ju undvika publicitet.

Det är uppenbart att ett syfte är att få in pengar till olika verksamheter, men bilder och berättelser om massväckelser ute i världen används också för att försöka skapa en andlig trovärdighet kring den egna personen och för verksamhet i Sverige. Syftet blir att försöka bevisa att man är sänd av Gud och är en speciell Guds tjänare.

Detta gäller inte bara Peter Ljunggren utan också evangelister som Reinhard Bonnke och även ett ökande antal svenska förkunnare. De försöker också bygga upp en image av att vara framgångsrika världsevangelister genom berättelser om massomvändelser i andra delar av världen. Detta samtidigt som resultaten av deras arbete i Sverige inte skiljer sig så mycket från andras.

I helgen har jag lyssnat på Bonnke på Nyhemsveckan. Midsommarafton började han sin ”predikan” med en video om massmöten i Nigeria och att 38,5 miljoner blivit frälsta genom hans kampanjer i Afrika. Efter 20 minuter kom han till själva predikan, men också under den följande timman användes nog halva tiden till att berätta om hur Gud använt honom själv.

Varför kunde inte en erfaren och välkänd förkunnare som Bonnke nöja sig med att förkunna evangelium? Vad var det han försökte bevisa? Vilket synbart resultat gav hans medverkan på Nyhemsveckan utöver en känslomässig upplevelse?

Jag tror att när Gud verkligen gör något så har det en sådan genomslagskraft att all världens PR bara blir futtig. Det måste dock vara Guds handlande här och nu, inte bara berättelser om hur Gud använder några speciella världsevangelister på andra sidan jordklotet.Guds tilltal gjorde att skarorna sökte sig ut till en ensam Johannes Döparen långt ute i öknen. Låt oss be om mer av Guds handlande bland oss själva och vårt folk! Låt oss framför allt be om att Andens frukter; kärlek, glädje och frid får känneteckna våra liv och vår gemenskap!

Bara dessa frukter säger något säkert om vår egen andliga trovärdighet.