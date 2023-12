Israel måste befria judar och araber från Hamas

ISRAEL–GAZA. Israel måste för framtida generationer se till att en mördarsekt likt Hamas aldrig någonsin ska få möjlighet att göra det som är dess målsättning: att utplåna den judiska staten, skriver David Ekerbring och David Byman i en slutreplik.

Trots de repliker som följt på vår debattartikel om att stå upp för Israels rätt till försvar mot terror, tror vi de flesta förstår att vi står för livets okränkbarhet och alla människors lika värde – oavsett om man föds i en judisk eller arabisk familj. Varje liv som går förlorat är en tragedi, och vi lider med alla som i denna fruktansvärda konflikt förlorat barn, familjemedlemmar eller vänner.

Det vi tar ställning för är den demokratiska staten Israels rätt att eliminera hotet från en terroristorganisation, på samma sätt som stora delar av världen enades om var det rätta att göra när det gällde IS, Islamiska staten. Man ska inte jämställa en demokratisk stat och en terroristorganisation, och när man bedömer ska man bedöma deras agendor.

Har den judiska nationen rätt att existera? Alla som skanderar “från floden till havet” verkar mena att den inte har det. Man kan, och bör, under det pågående kriget mellan Israel och Hamas reflektera över båda sidors ageranden och beslut. Naturligtvis menar vi inte att Israels agerande i alla stycken är ofelbart. Ingen människa är perfekt således inte heller israeliska politiker eller soldater. Men, Israel har rätt att och bör skydda både judar och araber från Hamas terror.

Befolkningen både i Gaza och i Israel behöver bli befriade från Hamas hat, terror och totala likgiltighet inför människors liv. — David Ekerbring och David Byman

När rapporter kommer om dödade civila i Gaza är det en tragedi och sorg, man behöver dock lägga det huvudsakliga ansvaret där det verkligen ligger: hos Hamas som gömmer sina terrorister och raketer mitt ibland oskyldiga civila.

Vår uppfattning är klar, och Israels budskap är tydligt: Kriget i Gaza är inte ett krig mot civila palestinier, och kriget i Gaza är inte riktat mot muslimer. Kriget i Gaza är mot Hamas som mördat, våldtagit och kidnappat oskyldiga judar och arabiska israeler, och som har som målsättning att fortsätta göra det tills Israel inte längre finns.

Israel och Hamas har två helt skilda agendor och målsättningar. I våra ögon blir stödet för Israel både en biblisk och human hållning vilket blir till nytta för både judar och araber. Vi visade i vår första artikel lite av det stora bibliska stödet för judarnas rätt till sitt land och vi menar att befolkningen både i Gaza och i Israel behöver bli befriade från Hamas hat, terror och totala likgiltighet inför människors liv.

Därför är Johan Mårtenssons och Sune Olofsons replik i det närmaste verklighetsfrånvänd, då den målar upp Israel och dess premiärminister Netanyahu som den krigshetsande och blodtörstiga parten i detta krig. Att sammanfatta Israels attityd och moraliska trovärdighet i denna konflikt med ett isolerat citat av Netanyahu är missvisande.

Den judiska staten har inte och har aldrig haft som målsättning att döda eller etniskt rensa landet från araber eller muslimer. Skillnaden mellan Israels motiv och Hamas är påtaglig.

I Hamas grundande stadgar från 1988 kan vi läsa målsättningar som: “Israel kommer att existera och kommer fortsätta att existera tills Islam kommer för att utplåna det, precis som de utplånat andra före det” och “(Fredliga) initiativ, och så kallade fredliga lösningar och internationella konferenser strider mot principerna för den islamistiska motståndsrörelsen.”

I Hamas något reviderade stadgar från 2017 görs tydligt anspråk på hela landet Israels territorium med formuleringen “from the river to the sea”. Intentionen är alltså tydlig: Ingen judisk nation får finnas där.

Det finns ett uttryck som säger att “tillfället gör tjuven”, vi tror snarare att “tjuven tar tillfället”. Den massaker på oskyldiga som skedde i Israel den 7 oktober ligger helt i linje med Hamas etiska kompass och är beviset på vilken fiende som IDF, Israels försvarsmakt, har att kämpa mot.

Hamas har inte bara som målsättning att mörda och våldta kvinnor och barn, de ställer sig även helt likgiltiga till lidandet hos sin egen befolkning. Internationella lagar förbjuder militär infrastruktur bland sjukhus, skolor och andra byggnader där det finns många civila.

Hamas har agerat precis tvärtom och gömmer sig och bygger sin militära infrastruktur där det skadar så många civila som möjligt. Detta är ett medvetet och strategiskt beslut från de styrande i Gaza och agerandet har förmodligen som mål att vända den internationella opinionen mot Israel. Hade det inte varit för IDF:s höga moral hade de döda civila varit mångdubbelt fler.

Israel måste för framtida generationer se till att en mördarsekt likt Hamas aldrig någonsin ska få möjlighet att göra det som är dess målsättning: att utplåna den judiska staten.

När terroristerna från Hamas återvände till Gaza med lemlästade män, skräckslagna barn och våldtagna kvinnor kunde vi se bilder på glädjerop och jubel från Gaza och i städer över hela världen.

Jämför detta med ett känt citat av Israels före detta premiärminister Golda Meir: “Vi kan förlåta araberna för att de dödar våra barn. Men vi kan inte förlåta dem för att de tvingar oss att döda deras barn. Vi kommer bara få fred med araberna när de älskar sina barn mer än de hatar våra.”

Där har vi skillnaden mellan Israels och Hamas agendor. Därför kommer vi fortsatt uppmuntra kristna ledare och församlingar i Sverige att höja sin röst till stöd för Israel, Mellanösterns enda demokrati.

