Donald Trump kommer gå till historien som den presidenten som raserade globalismen. Och det är därför som Demokraterna, globalisterna och etablerade medier tycker så gränslöst illa om honom.

Mätningar visar att 82 procent av de evangeliskt kristna röstade för honom i USA. Men i Sverige verkar opinionsläget vara det omvända. Nämner man att man är för Trump i kristna sammanhang blir man omedelbart dumförklarad och påklistrad en rad etiketter.

Vad skiljer då de amerikanska evangeliskt kristna och de svenska åt? I Sverige är vi marinerade i socialism och politisk korrekthet sedan barnsben, inte minst genom vår “oberoende” public service. Samhällsdebatten är genomsyrad av politisk korrekthet samtidigt som traditionella judiskt-kristna värderingar tystas ned. Numera anses Sverige vara ett av de mest sekulariserade länderna i världen.

Många är snabba att kritisera Trumps karaktär innan han blev president och hans flitiga twittrande. Men allt det är ytterst oväsentligt i sammanhanget.

Kristna tenderar ibland att blanda ihop saker och ting. Vi önskar att politiska ledare ska vara såsom pastorer. Detta samtidigt som vi tror att Gud inte kan använda andra än personligt kristna för sina syften. Jag vill påstå att båda är grovt felaktiga. En världsledare behöver andra egenskaper än en pastor och Gud är förmögen att använda vem han vill för sina syften. Allt annat vore att förminska Guds förmåga.

Under flera årtionden har den globalistiska agendan drivits framåt. Fri rörlighet av kapital, varor och tjänster. Gränslöshet och införande av överstatliga regelverk. Det genomförs främst genom överstatliga institutioner såsom FN, Världsbanken och IMF. Även EU är på många sätt en sådan skapelse som allt mer raderar ut nationell suveränitet. Men Bibeln lär oss att det är Gud som utstakat gränser. Globalismen är ett modernt Babels torn – ett mänskligt försök att skapa fred och harmoni utan Gud.

I Sverige har vi en övertro på dessa organ som något gott som ska lösa världsproblem. Man tror att de fungerar till fullo enligt demokratiska principer. Det är djupt naivt och långt från verkligheten. Låt oss bara ta exemplet där Unesco i maj 2017 röstade igenom att Israel inte har några historiska rättigheter till Jerusalem. Kan man rösta om historiska fakta?

Vad har då Donald Trump gjort för kristenheten förutom att han raserat globalismen? Han har stått upp för traditionellt kristna värderingar som få andra presidenter. Han flyttade den amerikanska ambassaden till Jerusalem. Han själv och hans administration har stått upp för Israel i FN. Han slutade att ge abortklinikerna Planned Parenthood statligt stöd. Han har fört upp förföljda kristna i världen på dagordningen. Han har krossat IS kalifatet. Han har åter gjort det möjligt med bön i skolor. Han har på punkt efter punkt drivit tillbaka sekularisering i samhället. Han umgås regelbundet med kristna ledare i USA och ber om deras förböner. Han ger tydligare evangeliska budskap i sina jul- och påsktal än många predikanter.

Får Trump ytterligare fyra år kommer han med all sannolikhet att fortsätta att rasera globalismen och föra fram kristna värderingar än mer.

En annan sällsynt sak bland politiker är att han har varit en man av sina ord och levererat på de löften han gick till val på. Det som kanske tagit längre tid än vad han uppskattat från början har varit att dränera sumpen “drain the swamp” från alla ohederliga och korrumperade politiker och tjänstemän i de olika myndigheterna. Jag tror han behöver fyra år till för det. I dagarna ser vi hur “Obamagate” avslöjas. Och etablerade mediers totala ointresse att göra sitt journalistiska jobb kring det.

Många profetiska röster har förutsagt att Donald Trump ska vara president under två perioder. Men som med allt profetiskt tal är det ingen automatik i att det går i fullbordan. De kristna har ett ansvar att be i linje med det profetiska ordet för att det ska gå i fullbordan.

Kanske har pandemin gjort de kristna mer vaksamma och ivriga att söka Guds planer för landet “over there”. Pandemin, oavsett ursprung, har skakat allt som kan skakas de fyra första månaderna 2020. Nu börjar en återställning under de kommande månaderna och troligtvis kommer den amerikanska ekonomin gå som tåget igen mot slutet av året om Trump får fortsätta. Den amerikanska ekonomin påverkar alla de andra ekonomierna världen runt som ingen annan. Så låt oss be, tro och hoppas all välgång och framgång för Donald Trump. Fyra år till!

Martin Rudenlöv, Sävsjö

