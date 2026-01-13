Familj | Jubilar
Alexander, 40: Jag fokuserar på familj och kyrka – då går företaget också bra
Alexander Edsmyr fyller 40 och njuter av att ha de bästa åren med sina fyra barn framför sig
Alexander Edsmyr, Kungsbacka, fyller 40 år. Här tillsammans med hustrun Moa och barnen Gösta 5,5, Alfrida, snart 7, Sven, 10 och Henning, 12 år.
Privat
Pappa, entreprenör och kyrkoledare. Så står det på Alexander Edsmyrs presentation på sociala medier och dessa är sedan länge hans tre största områden i livet. Genom åren har både familjen och företaget växt ordentligt.