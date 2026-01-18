Familj | Jubilar

"Naturligtvis är jag fortfarande mamma, men inte mamma i funktion på samma sätt"

Katarina Svedman, 55, berättar om den inre och yttre omställningen när barnen flyttat hemifrån

Katarina Svedman.
Katarina Svedman arbetar med barn och familjer inom EFS. I samband med att hennes söner flyttade hemifrån, flyttade Katarina tillbaka till sin hemby Njutånger och bor i dag i en lägenhet i EFS-kyrkan där.
Malina Abrahamsson
Malina Abrahamsson Reporter
Katarina Svedman befinner sig i en nyorienteringsfas. De två sönerna har flyttat hemifrån och själv har hon återvänt till sin hemby Njutånger. Och nu fyller hon 55. 

