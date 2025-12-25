Nyårsreceptet: Vinterprinsessa på pepparkaksbotten med apelsincurd och lingon

En vintrig marsipantårta i portionsglas, perfekt för nyårsfesten.

Ingredienser: BOTTEN 2 ägg

2 dl socker

2 dl mjöl

1 tsk bakpulver

1 tsk bikarbonat

0,5 tsk kanel

0,5 tsk ingefära

0,5 dl olja APELSINCURD 1 apelsin

0,5 citron

1 dl socker

1 ägg

20 g smör FÄRSKOSTKRÄM 2 dl grädde

200 g färskost

1 dl florsocker DEKOR Lingon

Marsipan

En efterrätt till nyårsfesten, eller mellandagsfikat nu i vinter med vinterns bästa smaker – enligt mig. Med detta receptet skulle jag vilja önska att ni får ett gott slut på 2025 och en god start på 2026. Att det ljusa och vackra skulle lysa starkare än det mörka och tunga. Jag ber att du skulle få känna att Gud var där när du ser tillbaka på 2025, och jag önskar att du ska få känna att Gud går bredvid dig in i ett nytt år, för det har han lovat. Gud har inte modlöshetens ande för oss, utan en framtid och ett hopp.

Kanske kan denna vinterprinsessa få lysa upp för dig, eller förgylla en fikastund. Du bakar smidigt botten som bara ska vara i ugnen i fem minuter. Apelsincurden kan du gärna göra en dag innan, så är det bara att lägga ihop delarna i glas när det är dags för fika.

Vinterprinsessa på pepparkaksbotten med färskostkräm, marsipan, apelsincurd & färska lingon



Gör så här:

PEPPARKAKSBOTTEN

1. Sätt ugnen på 225 grader vanlig ugn eller 200 grader varmluft.

2. Blanda alla torra ingredienser i en bunke.

3. I en annan bunke vispar du ägg och socker fluffigt.

4. Vänd ner de torra ingredienserna och oljan i äggsmeten försiktigt.

5. Bred ut smeten på en plåt med bakplåtspapper.

6. Sätt in i ugnen i 5 minuter.



APELSINCURD

1. Riv skalet och pressa ut saften ur både apelsinen och den halva citronen i en bunke som du kan ha i vattenbad (rostfri).

2. Häll ner socker och ägg i skålen och ställ den över ett vattenbad på medeltemperatur.

3. Vispa tills det blivit krämigt, det tar minst 15 minuter.

4. Ta bort skålen från vattenbadet och rör ner smöret tills det smält.

5. Låt svalna i kylskåpet.





FÄRSKOSTKRÄM

1. Vispa grädde, färskost och florsocker tills det blir krämigt.





MONTERING

1. Tryck ut cirklar i pepparkaksbotten som är lika stora som glaset du ska ha efterrätten i, två stycken per glas.

2. Ta fram apelsincurden och vispa den om den stelnat för mycket.

3. Lägg en av pepparkaksbottnarna i botten på glaset. Bred ut ett lager med apelsincurd över.

4. Lägg nästa pepparkaksbotten på.

5. Lägg lingonen på botten och bre färskostkrämen över lingonen.

6. Tryck ut lika stora cirklar i marsipanen. Smidigt om du har färdigkavlad marsipan, annars är det bara att kavla ut en bit först.

7. Dekorera som du vill, med lingon, marsipanfigurer, kanelstänger, grankvistar.