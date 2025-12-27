Familj | Jubilar

Josef är nybliven 100-åring: Jag tackar Gud för det liv jag fått

Pastorn från Habo minns tillbaka på hur han hamnade mitt i festligheterna i Stockholm vid andra världskrigets slut, och när han var med på 76 hela Torpkonferenser i rad.

Josef Gustavsson i mitten med röd slips, omgiven av sina barn, barnbarn, barnbarnsbarn.
Martin Einald
Martin Einald
Publicerad

Josef Gustavsson är född i Habo, på Stora Gölhult år 1925. Föräldrar var Signe och Hjalmar Gustavsson. Tidigt drabbade dock en stor tragedi Josef, då hans mamma Signe dog redan 1929, när Josef bara var fyra år. 

