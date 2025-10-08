Familj | Jubilar
”De andra var svenskkyrkliga och undrade vilken sekt vi tillhörde”
Björne Erixon var en av få pingstvänner som läste teologi på 1960-talet • Nu fyller förkunnaren och författaren 85 år
Teologi, själavård, skönlitteratur, livsberättelser, historia – Björne Erixon läser alla möjliga slags böcker. ”I och med att jag inte är i arbetslivet nu, med förväntningar, så kan jag vandra fritt”, säger pingstprofilen, som nu fyller 85 år.
Anette Fredriksson
Pingstprofilen Björne Erixon fyller 85 år på onsdag. Han sitter i sitt
referensbibliotek, inhyst i Pingstkyrkan i Linköping, när Dagen når honom.