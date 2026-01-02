Familj | Jubilar

Petter kom igenom utbrändheten – och startade företag

70-årsjubilaren och ljudnörden Petter Hölaas tillverkar högtalare tillsammans med hustrun • ”Till en början förstod jag ingenting – men jag lyssnade och lärde mig” • Har installerat ljudsystem i 40-tal kyrkor

Peter Hölaas och hustrun Rigmor Iversen
Arash Asadi
Arash Asadi Reporter
Publicerad

Ljud har en central plats i Petter Hölaas liv. Det beror dels på att han inte ser, dels på att och hustrun Rigmor driver ett företag i ljudbranschen – som de har levt av i nästan 30 år. Nu fyller norrmannen Petter Hölaas 70 år.

musik jubilar församlingsliv familj blindhet trondheim norge

