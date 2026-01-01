Receptet: Rostad brysselkålskrans med citroncreme och kavringskrutonger

Ingredienser: Rostad brysselkål Brysselkål

Parmesan

Pankobröd

Salt

Peppar

Olja Citronkräm Crème fraiche

Majonnäs

Citronzest

Salt

Peppar

Vitlök Kavringskrutonger och bacon Kavring

Bacon

Lingon

Olja

Som omväxling kommer här ett recept utan socker! Hör och häpna. Nej, jag har inte några nyårslöften om att sluta äta sötsaker – men så här års brukar jag uppskatta det salta och matiga mer än det söta. Detta kan du göra som en förrätt eller en enklare lunch eller mellanmål. Receptet har inga angivna mängder, för det är så olika hur man vill ha det, mer eller mindre salt, massa vitlök eller inte.

På tal om nyår och löften – jag har haft ett helt gäng nyårslöften under åren, mest när jag var barn ”jag ska bädda sängen varje dag” ”jag ska ställa tallriken i diskmaskinen efter maten” och det var ju bra, det gav mig rutiner. Men om jag ska vara ärlig så höll jag dem inte 100 procent. Det fanns dagar jag missade, det fanns löften jag gav upp eller glömde bort. För jag är ju människa.

Men tack och lov tror jag på en Gud som inte är människa utan YHWH – Jag är den jag är. Det är så Gud presenterar sig själv: Jag är – och det kan ju låta väldigt oklart, men jag tycker det är solklart. Guds karaktär håller och är stadig. Om Gud säger att han är trofast, så är han det. Om Gud visar sig kärleksfull så är han det, nu, då och för alltid, han förändras inte, han glömmer inte bort några nyårslöften. Vi kan veta det för att Gud säger om sig själv hur han är, men framför allt kanske för att vi ser i historien att det stämmer.

Som påminnelse in i ett nytt år kan du laga dig själv en brysselkålskrans och komma ihåg att Guds löften står kvar.

Gör så här:

ROSTAD BRYSSELKÅL

Sätt ugnen på 200 grader. Dela brysselkålen på mitten. Riv parmesanen och blanda brysselkålen med parmesan, pankobröd, salt, peppar, olja. Lägg ut på en plåt med bakplåtspapper. Sätt in i ugnen i cirka 15 minuter.

CITRONKRÄM

Riv vitlöken och skalet från citronen, blanda ihop alla ingredienser efter smak.

KAVRINGSKRUTONGER OCH BACON

Dela kavringen i bitar och lägg på en plåt. Ringla över olja och blanda runt så det blir jämnfördelat. Sätt in i ugnen i cirka 15 minuter. Du kan också steka dem i en stekpanna. Stek bacon knaprigt. Tina lingonen.

LÄGG UPP

Fördela alla grejerna i en krans på tallrikarna efter smak. Klart!