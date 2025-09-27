Familj
De startade kyrka - planerar i god tid för att lämna över till nästa generation
Per-Johan och Ulrica Stenstrand startade pingstförsamlingen Lifecenter i Västerås för 40 år sedan. Nu fyller de 60 och berättar en redan förberedd process inför att de en dag ska lämna över ansvaret till någon annan: "Inte för tidigt, men inte heller för sent".
Per-Johan och Ulrica Stenstrand, pastorer i Lifecenter Church, Västerås.
Thomas Österberg
För familjen Ulrica och Per-Johan Stenstrand är 2025 ett enda stort jubileumsår. Lifecenter, som de varit med och grundat, firar 25-årsjubileum. Och med två dagars mellanrum nu i september fyller Ulrica och Per-Johan 60 år. Dessutom är det i år 40 år sedan Per-Johan blev pastor.