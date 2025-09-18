familj | Jubilar

”Jag lever i två världar och får något bra av båda”

Campingföreståndaren ”Peppe” Huss har ena foten i Frövi och den andra mitt i semesterparadiset på Bödacampingen – men har själv inte haft någon sommarsemester de senaste nio åren

Per Henrik Huss – mer känd som Peppe – har varit föreståndare på Bödagården på Öland i nio säsonger.
Johannes Ottestig
Reporter
Publicerad

Förra veckan stängde Bödagården på norra Öland för säsongen. Därmed kunde ”Peppe” Huss sätta sig i bilen och köra hem till Frövi där hans 50-årsfirande nu stundar.

