Familj | Jubilar
Sigvard Karlehagen: Min femåriga dotter fick mig att lämna riksdagen
Sigvard Karlehagen fyller 85 år – berättar om fotbollen, politiska karriären och ordförandeskapet i Örebromissionen
"Det var en oerhört stimulerande tid, jag kunde bara inte sluta" säger Sigvard Karlehagen som i över 30 år var ordförande för Örebromissionen.
Privat
För snart 30 år sedan bildades EFK. Ungefär samtidigt blev såväl bokförlaget Libris som tidningen Dagen tydligt ekumeniska. I alla tre processer var Sigvard Karlehagen en nyckelspelare. Nu fyller han 85 år.