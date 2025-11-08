Familj | Jubilar

Lillemor friade i en bil bara några dagar efter att hon mött sin blivande make

75-årsjubilaren Lillemor Boman blickar tillbaka på ett liv med många äventyr • Snart flyttar hon till Sverige: ”Jag behövs hemma för att ge barnbarnen lite råd”

”Livet är spännande!” säger Lillemor Boman. Den 8 november fyller hon 75 år.
Arash Asadi
Arash Asadi Reporter
Publicerad

Många äventyr rymmer de 75 år som missionsarbetaren Lillemor Boman nu lägger till handlingarna. Vår jubilar befinner sig på en plats långt från det svenska novembermörkret när Dagens reporter till sist lyckas få en intervju med henne.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

jubilar familj afrika kongo turister tjörn skandinaviska turistkyrkan

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning