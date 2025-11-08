Familj | Jubilar
Lillemor friade i en bil bara några dagar efter att hon mött sin blivande make
75-årsjubilaren Lillemor Boman blickar tillbaka på ett liv med många äventyr • Snart flyttar hon till Sverige: ”Jag behövs hemma för att ge barnbarnen lite råd”
”Livet är spännande!” säger Lillemor Boman. Den 8 november fyller hon 75 år.
Många äventyr rymmer de 75 år som missionsarbetaren Lillemor
Boman nu lägger till handlingarna. Vår jubilar befinner sig på en plats långt från
det svenska novembermörkret när Dagens reporter till sist lyckas få en intervju
med henne.