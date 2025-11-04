Familj

Janica, 58, bytte bana sent i livet – får nu äntligen arbeta som präst

”Alltsedan jag tackade ja till Jesu inbjudan som tonåring så har kyrkan varit mitt hela liv”

Martin Einald
Martin Einald Familjeredaktör & redigerare
Publicerad

Söndag den 15 juni vigdes Janica Berglund till präst i Svenska kyrkan av Luleå stifts biskop Åsa Nyström. Janica har nu börjat arbeta i Umeå pastorat och mer specifikt i Hörnefors församling. Dagen hörde av sig för att kolla hur det har gått.

svenska kyrkan familj präst

