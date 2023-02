Bertil Swärds uppmaning till predikantkollegor: Lägg inte av för tidigt!

I 29 år har Bertil Swärd rest som bibellärare och undervisat i 25 länder. Nu fyller han 80 år och vill bara fortsätta som han gör:

– Jag vill inte bli pensionär. Jag skulle nog bli mer trött om jag inte gjorde det här.

När Dagen når honom befinner han sig i Tanzania och undervisar i Gamla testamentet. Några dagar tidigare har han undervisat pastorer i Kenya om Apostlagärningarna.

För tillfället bor han på ett hotell med innergård och palmer, men lika ofta är boendeförhållandena mer spartanska. I Vietnam skjutsades han runt bakpå en motorcykel en timme per dag för att komma till undervisningslokalen.

Varje situation är unik.

– Gud har gett mig förmåga att anpassa mig till stället där jag är. Han vet vad han ska använda oss till och lägger ner naturliga förmågor.

Han har rest runt i världen och undervisat i Bibeln i nära tre decennier, utsänd av Södermalmskyrkan i Stockholm. Innan dess, fram till 1988, arbetade han som pastor i Pingstkyrkan i Nynäshamn och hade inga planer på att jobba annat än lokalt.

– Förr tyckte jag synd om resepredikanter, men två år innan jag själv skulle åka ut lade Gud på mitt hjärta att sträcka ut min tjänst.

Det var när han jobbade som bibellärare i Södermalmskyrkan Gud började ändra inriktning på hans kallelse. Han fick flera profetior, men förstod inte alltid vad de betydde. En var särskilt klurig att tolka, minns han.

– Carl-Gustaf Severin profeterade över mig: ”Jag ska lägga in nya element i din tjänst. Broder Bertil, som en väderkvarn ska du bli, slå åt alla håll”. Ett år senare började jag resa i Europa, Asien och Afrika.

Han fick ännu en profetia som betytt mycket.

– ”Gud ska öppna mängder av dörrar”, uttalade Birger Skolund. Så har det också blivit. Jag har inte behövt bända upp en enda. Men jag har ett ansvar för att gå in i dörrarna.

När han är ute och reser går han upp klockan 05 varje morgon.

– Det gäller att vara förberedd. Att undervisa går inte på rutin. Jag förbereder mitt hjärta innan jag har lektion.

Bertil Swärd är ofta på resande fot. (privat)

När han inte är ute och reser har han sin bas i WE ARE ONE Church (före detta Södermalmskyrkan) i Stockholm.

Bibelundervisning är hans huvudsakliga uppgift, men att skriva är också ett kall.

”Varje bok i Skriften: En översikt över Bibelns böcker” och ”Jesus kommer synligt för alla” är två böcker han står som författare för.

Gud grep tag honom i unga år. Det är han tacksam för. Vad det annars hade blivit av honom vet han inte, för han inspirerades lätt av olika yrken som barn.

– Pappa brukade ställa frågan till mig: ”Bertil, vad ska du bli den här veckan?”. Men som 15-åring började en längtan växa sig starkare. Det blev som en eld inom mig. Som 18-åring började jag i heltidstjänst och elden brinner ännu som 80-åring. Det är så Gud lägger ner kallelsen i våra liv.

Under 2022 hade han 98 resdagar fördelat på sex länder. Hur många det blir i år vet han inte än, men närmast ska han till Finland.

– Gud uppenbarar inte hela sträckan på en gång.

Han har diabetes och äter medicin för blodtrycket. För att skydda sig mot malaria tar han en tablett varje dag. Men största handikappet är hörseln, säger han.

– Hade jag inte haft hörapparat hade det varit svårt. Gud har välsignat mig med en god hälsa.

På en fråga om han inte blir trött av allt resande, kommer svaret snabbt:

– Jag skulle nog bli mer trött om jag inte gjorde det här. Jag vill inte bli pensionär. Så länge jag är i kroppens tält vill jag fortsätta undervisa.

Bertil Swärd på estraden. (Thomas Winbäck)

Han vill uppmana predikantkollegor att göra likadant, att inte slå sig till ro bara för att man nått en viss ålder.

– Lägg inte av för tidigt! Fortsätt så länge som möjligt. Man hinner uträtta mycket om man är kvar i tjänst.

---

Fakta: Bertil Swärd

Bor: Nynäshamn

Familj: Fru Anna-Stina (har varit gifta i 56 år), fem barn och 14 barnbarn.

”För sju år sedan omkom vår son Anders i en olycka under sitt arbete som brandman. Han blev 40 år gammal. hans död berörde många för han var så älskad och hans begravning i Gustav Vasas kyrka blev som en statsmans, kyrkan var fullsatt med 800 personer, både familj vänner, församlingar både Hillsong och Södermalmskyrkan, Carola sjöng och det var många kollegor från både brandkår och polis som gick procession genom Stockholm ledd av flera brandbilar.

Aktuell: Fyller 80 år den 22 februari.

Firar: Firar med familj och vänner i Sverige. ”När man fyller 80 bör man vara hemma.”

Intressen: Tycker om att ta en timmes motionspromenad, samt att läsa biografier om människor. ”Jar precis läst om en bok om Birger Olsson, han var som en mentor för mig.”

Favoritbibelställe: Jes 42:4 och Apg 20:24

---