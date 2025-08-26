Familj
Karins hjärta behövde stoppas – nu släpper hon bok som 75-åring
”Då kan jag fortsätta förkunna även när min kropp inte orkar”, säger prästen i Ängelholm.
Karin Håkansson har som 75-åring fått förnyad energi och sin första bok utgiven. Där delar hon med sig av dikter, psalmer och reflektioner. Prästen Mats Hermansson har med några av sina presenningsikoner.
Sara Maria Valtonen
På sätt och vis har Karin Håkansson fått ett nytt liv på ålderns höst. Hon rör sig mer, äter bättre och har under sommaren turnerat med sin bokdebut Jag kommer med glädje. Hjärtflimret får hon leva med, men livsglädje råder det ingen brist på.