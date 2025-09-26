Familj | Jubilar

Sport for Life firar 30 år: Innebandy är den ”mest kristna” sporten i Sverige

Johan Lagerbeck berättar att de som organisation vill bygga broar mellan kyrkor och idrottsvärlden

När innebandyn slog igenom var kyrkorna på hugget och det finns många troende utövare, och det är därför som Johan Lagerbeck lite skämtsamt kan gå med på att kalla det den mest kristna sporten i Sverige.
Jacob Zetterman
Reporter
Publicerad

Sport for Life fyller 30 år och firar detta i Jönköping i helgen. Verksamhetsledare Johan Lagerbeck berättar att allt började med en hockeyspelare, men att den ”mest kristna” sporten ändå måste vara innebandy. 

