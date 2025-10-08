Familj | Till Minne

Till minne av Sylvia Persson

Till minne av Sylvia Persson.
Publicerad

Sylvia Persson, 82 år, har avlidit. Hon var född i Flen och uppväxt i Forsa med sina föräldrar Hilma och Nils Nohlen och bröderna Ove och Bosse.

familj till minne

