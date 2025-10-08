Familj | Till Minne Till minne av Sylvia Persson Till minne av Sylvia Persson. Hasse Holmberg / TT Publicerad 2025-10-08 - 09:22 Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på e-post Share on Threads Sylvia Persson, 82 år, har avlidit. Hon var född i Flen och uppväxt i Forsa med sina föräldrar Hilma och Nils Nohlen och bröderna Ove och Bosse. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 189 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. familj till minne Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på e-post Share on Threads