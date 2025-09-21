Familj

”Vi var rätt säkra på att Jesus skulle komma tillbaka inom bara några år”

Jonas Melin om församlingsarbetet, inspirationen från anabaptisterna och nya livet som pensionär

”Jag blev golvad! Jag upptäckte att de, precis som jag, hade brottats med dopfrågan – men för 450 år sedan” säger Jonas Melin om mötet med anabaptisterna.
Malina Abrahamsson
Reporter
Jonas Melin, mångårig medarbetare inom Svenska alliansmissionen, har i höst börjat sitt nya liv som pensionär. Han hoppas nu få mer tid för de tre F:en i sitt liv: familjen, fåglarna och församlingen – som han startade redan som 20-åring. 

