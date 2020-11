Musik som går rakt in i hjärtat gav dem Utbultstipendiet

Therése och Joakim Sandström var överlyckliga vinnare då Utbultstipendiet delades ut på DagenGalan.

Det var lätt att sugas in i musiken som genomsyrade DagenGalan 2020. Alla tre som nominerats till årets Utbultstipendium var nämligen på plats på scenen i Uppsala pingstkyrka och de fick gott om tid på sig att framföra sin musik.

Tyvärr fick de uppträda utan någon större publik, då enbart de som medverkade var på plats på grund av coronapandemin. Men även om det var coronatomt i kyrkstolarna var det fullt pådrag på scenen, stundtals blev det en magisk musikupplevelse.

Att tvingas välja mellan de tre grupperna som tog plats kan inte ha varit enkelt för juryn. För det var mycket skickliga artister och låtskrivare som radade upp sig.

DagenGalan 2020 med Hope - Therése och Joakim Sandström - vinnare av utbultstipendiet (Jacob Zetterman)

Men en vinnare skulle koras. De som till slut fick stipendiet, och en prischeck på 15 000 kronor, var duon Hope. Det är ett musikaliskt projekt som består av paret Therése och Joakim Sandström. De fick under galan framföra tre låtar, där de inledde med låten “Shelter” där man långsamt vaggades in i såväl musiken som låtens budskap om Guds beskydd i stormen. Texten har skrivits med inspiration från ett bibelställe, Psalm 27 i Psaltaren, och deras framträdande var en pil rakt in i hjärtat på åhörarna.

Motiveringen till att de nu prisas löd;

“Ett tilltal i tiden som lyckas med konststycket att både skapa ett fantasirikt musikaliskt uttryck och beröra med ett hoppfullt budskap. En internationellt doftande popproduktion med starka melodier som sitt signum.”

Det var en strålande glad popduo som tog emot priset, men det blev inga kramar framme på scenen, bara en armbågshälsning à la coronatid.

– Med tanke på hur hög nivån var i kväll och alla som skickat in bidrag. Det känns otroligt roligt, säger Joakim Sandström efter att ha fått stipendiet.

– Kristen musik i Sverige är kanske inte så stor. Vi vill nå ut över Sveriges gränser, berättar Therése Sandström.

[ Läs mer: Musikparet som vill sprida hopp med sin musik ]

Hon betonar att det viktiga är att få nå ut med budskapet om Jesus och att de gläds i att det kan få ske via dem. Målsättningen med Hope är att nå ut även utanför kyrkans väggar.

DagenGalan 2020 med lovsångsduon Alexander Forsberg och Sanna Välipakka (Jacob Zetterman)

Roland Utbult var själv med och delade ut priset och sken ikapp med pristagarna. Under DagenGalans gång fick han också vara med och sätta tonen, både genom att greppa gitarren och att få dela med sig sin berättelse från då han vårdades på sjukhus för covid-19.

De två övriga nominerade till årets Utbultstipendium var Andreas Wistrand och duon Alexander Forsberg och Sanna Välipakka. Även de var på hugget under DagenGalan med framträdanden som imponerade.

Att de inte vann ledde inte till några sura miner utan det var med stor glädje de var med och applåderade fram duon Hope när de fick ta emot pris.

– Kärlek i rummet, ropade Mattias Martinson från Compassion spontant då han lyckades fånga stämningen under inspelningen av galaföreställningen.

[ Läs mer: Här är alla Utbultstipendiater ]

Tillsammans med Felicia Ferreira från Dagen ledde han DagenGalan 2020, en tillställning som även går att se i efterhand på tidningen Dagens sajt.

DagenGalan 2020 med Andreas Wistrand (Jacob Zetterman)

---

Fakta: Utbultstipendiet

I år var det 21:a gången då Utbultstipendiet delades ut.

Priset är instiftat av den kristne sångaren Roland Utbult, som även är riksdagspolitiker för KD.

I år fick popduon Hope priset, vilket innebär en prischeck på 15 000 kronor.

Hope består av Joakim och Therése Sandström.

---