Tyska soldater åker i godsvagnar genom Sverige, från Norge till Tyskland under slutet av andra världskriget. Adelsdamen Amelie Posse vågade protestera. Hon skrev varnande artiklar, hjälpte flyktingar, stödde motståndsrörelsen och tog allt större risker.
Birger Thureson:
Kritiserade underlåtenheten mot Hitler från predikstolen – kallades till förhör 22 gånger
Den världsvana och bibelsprängda adelsdamen Amelie Posse framstår som en radikal förkunnare
Hitler hotade. Den svenska regeringen
hukade. Kyrkan mumlade. Men det gjorde inte den färgstarka grevinnan, författaren
och antinazisten Amelie Posse när hon stod i predikstolen i Boo kyrka den 12
december 1943.