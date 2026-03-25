Kultur
Carola får sjunga igen – tackar för alla böner
I två månader har artisten tvingats till tystnad • Vad orolig över att aldrig kunna sjunga igen
Glory to God, tack för all support, både böner och hejarop och alla tummar som hållits”, säger Carola Häggkvist efter röstbeskedet.
För två månader sedan tystnade en av Sveriges mest välbekanta sångröster. Artisten Carola Häggkvist har genomgått en operation på stämbanden och därmed tvingats till tystnad för att de ska kunna läka. Nu meddelar hon det som fansen längtat att få höra: Sångrösten är tillbaka!