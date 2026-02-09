”Chronos” är ”När då då” för kyrkohistorikern

När Svenska kyrkan ger ut ett spel, i samarbete med Argument förlag, så måste naturligtvis Dagen recensera det. Att spelidén kommer från prästen och konstnären Kent Wisti är förstås ytterligare en sak som väcker intresset, men mest förväntan väcktes för mig som spelnörd av att läsa första meningen i beskrivningen: ”I Bibeln finns det två olika begrepp för tid: chronos är kalendertiden och kairos är Guds tid.”