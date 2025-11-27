Nyheter

De ger gratis julgåvor till kvinnor som fastnat i missbruk och prostitution

Marie Arnfjell, Sisters international: Jag har själv sett hur glada och överraskade de kan bli över att få så här fint helt utan krav på motprestatio

Sisters International packar julgåvor åt utsatta kvinnor i Norrland och Mellansverige.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Sedan 2009 har Sisters International delat ut julgåvor till kvinnor som är hemlösa, prostituerade, i fängelse, eller har missbruksproblem. Inför denna jul skickas omkring 3 500 av Sisters julpåsar ut till orter runt om i Sverige.

