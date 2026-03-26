Krönika
Inför 2025 lanserade Ungdomsbarometern begreppet "Jesustrenden". I år ser det annorlunda ut.
Josefin Lilja:
Är Jesustrenden redan över enligt Ungdomsbarometern?
Unga helst väljer nu att beskriva sig själva med ord som "livsnjutare", "familjekär" och "träningsmänniska".
Ateist. Det är ett av orden som hamnar på topplistan när dagens unga väljer vilka begrepp de identifierar sig med. Någon skymt av tro, religion eller existentiella frågor syns det inte röken av. Åtminstone inte på den tio-i-topplista som Ungdomsbarometern nu presenterar för 2026.